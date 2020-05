West: "Jordan bugün oynasa... aman tanrım..."

Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın "gördüğü en iyi atlet" olduğunu ve bugün oynamış olsa, sonuçları hayal bile edemeyeceğini söyledi.



Jordan, bugün basketbol topluluğunda GOAT (Tüm zamanların en iyisi) olarak kabul edilen isim, fakat son zamanlarda yeni kurallar ve oyun tarzlarıyla, geçmişte oynadığı gibi oynayabileceğini sorgulayan birçok kişi var.



The Logo lakaplı West, Colin Cowherd'ün The Herd programına konuk oldu ve şu ifadeleri kullandı:



"Kendisi, basketbolda gördüğüm en iyi atletti. İnsanlar karşılaştırma yapacak tabii ki. Kuralların bugün değişmesiyle, hand-check yapamıyor, kimseye dokunamıyor, her yerde istediğiniz gibi yürüyebiliyor ve top taşıyabiliyorsunuz. Eğer bunları oyununa ekleyebilse, aman tanrım, neler görürdük acaba."



West ayrıca, Jordan'ın saha dışı tutumunu da övdü:



"Çevresinde yer almayı en sevdiğim insanlardan biri. Oyuncularla çok fazla etkileşime girdiğini gördüğünüzde bazılarında şaka yapıyordu, bazılarında yapmıyordu. Ama adamlarına arasında yer almayı seven biri, ben de etrafında olmayı çok seviyorum, hiç değişmiyor. Oyunu, onun gerçekte kim olduğunu belirledi. Harika bir adam."