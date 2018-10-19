Wenger: ''Oyuncu değişiklikleri sosyal medyada olacak''

Son olarak Arsenal'i çalıştıran ve Ocak ayında yeniden bir takımın başına geçmek isteyen Arsene Wenger, ilginç açıklamalarda bulundu.
Arsene Wenger, sosyal medyanın futbola etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtti.
Tecrübeli teknik adam yaptığı değerlendirmede ''Önümüzdeki 5 yıl içinde, maçlar sırasında sosyal medyadan oyuncu değişiklikleri olabilir. Devre arasında kimin çıkması ve kimin girmesi gerektiği taraftarların isteğine göre belirlenebilir. Kulüplerin gücü azalıyor'' ifadelerini kullandı.
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Arsene Wenger, sosyal medyanın futbola etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtti.
Tecrübeli teknik adam yaptığı değerlendirmede ''Önümüzdeki 5 yıl içinde, maçlar sırasında sosyal medyadan oyuncu değişiklikleri olabilir. Devre arasında kimin çıkması ve kimin girmesi gerektiği taraftarların isteğine göre belirlenebilir. Kulüplerin gücü azalıyor'' ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın