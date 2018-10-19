  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi
  •  
    Henry Onyekuru kaç maç kaçıracak? Dönüş...
  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Süper Lig'deki yıldızlar! PES2019'un güçleri belli

Wenger: ''Oyuncu değişiklikleri sosyal medyada olacak''

Arsene Wenger, sosyal medyanın futbola etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wenger: ''Oyuncu değişiklikleri sosyal medyada olacak''
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 17:28
Son olarak Arsenal'i çalıştıran ve Ocak ayında yeniden bir takımın başına geçmek isteyen Arsene Wenger, ilginç açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger, sosyal medyanın futbola etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtti.

Tecrübeli teknik adam yaptığı değerlendirmede ''Önümüzdeki 5 yıl içinde, maçlar sırasında sosyal medyadan oyuncu değişiklikleri olabilir. Devre arasında kimin çıkması ve kimin girmesi gerektiği taraftarların isteğine göre belirlenebilir. Kulüplerin gücü azalıyor'' ifadelerini kullandı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için