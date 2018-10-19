Wenger: ''Oyuncu değişiklikleri sosyal medyada olacak''

Son olarak Arsenal'i çalıştıran ve Ocak ayında yeniden bir takımın başına geçmek isteyen, ilginç açıklamalarda bulundu.Arsene Wenger, sosyal medyanın futbola etkisinin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını belirtti.Tecrübeli teknik adam yaptığı değerlendirmedeifadelerini kullandı.