Welinton'dan flaş yanıt; "Paramı almadan gitmem"

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Welinton, yönetime alacaklarını almadan takımdan ayrılmayacağını iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Welinton'dan flaş yanıt; 'Paramı almadan gitmem'
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24 Kasım 2022 12:37
Beşiktaş'ta takımdan gönderilmek istenen Brezilyalı stoper  Welinton 850 bin eurouk yıllık ücretinin tamamı ödenmeden ayrılmayacağını bildirdi.

Siyah-beyazlıların yabancı transferi yapabilmesi için dolu olan 14 kişilik kontenjanda yer açmaya ihtiyacı var. Bu doğrultuda elden çıkarılmak istenen Welinton ayrılmaya yanaşmıyor. Beşiktaş ile sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kalma niyetinde olduğu ifade edildi.

Yıllık 850 bin euro kazanan 33 yaşındaki stoperin ayrılık için koşulu, kalan parasının ödenmesi ya da kendisine ülkesinden gelebilecek tekliflerde aynı rakamı bulması.



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