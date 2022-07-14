KAMPA GEÇ KATILMIŞLARDI

MULEKA, WEGHORST'UN ÖNÜNDE YER ALDI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ta futbolculara çeşitli testler yapılıyor. Siyah-beyazlı takımda koşu testleri yapıldı. Beşiktaş'a sonradan katılan Wout Weghorst ile Jackson Muleka'nın test sonuçları dikkati çekti.Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile birlikte hücum hattına yaptığı 3 takviyeden ikisi olan Weghorst ile Muleka, kampa geç katıldıkları için siyah-beyazlılarla takım çalışmalarına tam anlamıyla dahil olamadılar.Yapılan antrenmanların belli bölümlerinde bireysel çalışmalarını sürdüren ikiliyle, teknik direktör Valerien Ismael dün özel olarak ilgilendi.Özel program hazırlanan Weghorst ile Muleka, Amerikan Futbolu oynadıkları bölümün ardından koşu testlerine girdi. Yapılan uygulamalarda Jackson Muleka, Weghorst'un önünde yer aldı.