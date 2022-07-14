Weghorst mu, Muleka mı? Test sonucu...

Beşiktaş'ta yeni transferler Weghorst ile Muleka arasındaki koşu testi sonucu ortaya çıktı. Muleka, Hollandalı oyuncudan önde çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Weghorst mu, Muleka mı? Test sonucu...
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14 Temmuz 2022 10:25
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Beşiktaş'ta futbolculara çeşitli testler yapılıyor. Siyah-beyazlı takımda koşu testleri yapıldı. Beşiktaş'a sonradan katılan Wout Weghorst ile Jackson Muleka'nın test sonuçları dikkati çekti.

KAMPA GEÇ KATILMIŞLARDI

Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile birlikte hücum hattına yaptığı 3 takviyeden ikisi olan Weghorst ile Muleka, kampa geç katıldıkları için siyah-beyazlılarla takım çalışmalarına tam anlamıyla dahil olamadılar.

MULEKA, WEGHORST'UN ÖNÜNDE YER ALDI

Yapılan antrenmanların belli bölümlerinde bireysel çalışmalarını sürdüren ikiliyle, teknik direktör Valerien Ismael dün özel olarak ilgilendi.

Özel program hazırlanan Weghorst ile Muleka, Amerikan Futbolu oynadıkları bölümün ardından koşu testlerine girdi. Yapılan uygulamalarda Jackson Muleka, Weghorst'un önünde yer aldı.



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