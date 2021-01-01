Webber, Kings'den önce Kobe ve Shaq'la oynamak istemiş!

Eski NBA yıldızı Chris Webber, Sacramento Kings'e takas edilmeden önce Kobe Bryant ve Shaquille O'Neal ile oynamak istediğini söyledi.



Webber'ın, Washington Wizards/Bullets'tan Kings'e takas edilmesi öncesinde, farklı bir yol izlemek ve Los Angeles'ta Kobe ve Shaq ile güçlerini birleştirmek istediği ortaya çıktı.



The Athletic'den Jason Jones, yazdığı bir makalede bu durumu şu şekilde paylaştı:



"Webber, tercih ettiği yer olan Lakers'a takas edilmeyi umuyordu:



'Benim için Elden Campbell, Eddie Jones ve Nick Van Exel karşılığında bir takas olacağını düşünmüştüm. Oraya gitmek istiyordum.'



Webber'in bir Lakers oyuncusu olmaması için biraz çaba gerekmişti. Genel menajer Geoff Petrie ve koç Rick Adelman ile arasında, Sacramento'da hoş karşılandığı ve kendisine ihtiyaç duyulduğu konusunda güvence veren görüşmeler yapılmıştı. Adelman ile konuşma özellikle önemliydi.



Webber, mesajın açık olduğunu söyledi: 'Lakers'a gitmeyi istediğini biliyoruz, ama biz seni istiyoruz ve sana ihtiyacımız var. Ve seninle kazanacağız.'"



Hall of Fame üyesi oyuncu için, bu hamle tekrar canlanmasını, Washington'da sahip olmadığı güveni geri kazanmasını ve boyalı alanda Vlade Divac ile iyi bir ikili oluşturmasını sağlamıştı.



