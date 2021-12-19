Watzke: 'Bayern Münih'le farkın nedeni maaşlar!'

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da CEO'luk görevini yürüten Hans-Joachim Watzke, Bayern Münih ile aralarındaki farkı değerlendirdirdi.



Bayern Münih ile temel farkın ekonomik durumdan kaynaklandığını söyleyen Watzke, "Oynama şekilleri nedeniyle onlara yaklaşamazsınız bile. Bayern Münih ile aramızda 80 milyon euro'luk bir maaş bütçesi var. Bu parayla 10 tane dünya çapında oyuncu satın alabilirsiniz. Çok fazla paraları var ve yaptıkları işte iyiler" ifadelerini kullandı.



Bayern'in Kimmich ve Goretzka gibi iki önemli ora saha sahip oyuncusuna sahip olduğunu belirten Alman futbol insanı, "Onlar en iyileri. Bu tarz oyunculara sahip olmak için onlara 20-25 milyon euro ödemeniz gerekir. Eğer Kimmich ve Goretzka Borussia Dortmund'da forma giyen isimler olsaydı şimdiye kadar takımdan ayrılmışlardı ancak Bayern onlarla sözleşme uzatmayı başardı" şeklinde konuştu.





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