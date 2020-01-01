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Warriors, Tyrese Haliburton'ı seçmek istiyor!

Golden State Warriors'ın, 2020 Draftı'nda LaMelo Ball ve Killian Hayes yerine Tyrese Haliburton'u tercih edeceğine inanıldığı söylendi.

Haber; Sporx.com
Golden State Warriors'ın, 2020 Draftı'nda LaMelo Ball ve Killian Hayes yerine Tyrese Haliburton'u tercih edeceğine inanıldığı söylendi.

Warriors'ın, pasörlüğünün çok iyi olması ve birden çok pozisyonu savunabilmesi sebebiyle, Haliburton'ı takıma daha uyumlu olarak gördüğü iddia edildi.

Warriors muhabirı Connor Letourneau, iddiayla ilgili şunları söyledi:

"Bana Haliburton'ın, Warriors'ın listesinde ilk sırada yer alan point guard olduğu söylendi. Ve evet, LaMelo Ball ve Killian Hayes'in de önünde. Golden State, 2. veya 5. sıra arasında bir draft hakkı alırsa, ciddi anlamda Haliburton'ı düşünecekler."

Haliburton'ın, bu özellikleriyle Stephen Curry'in yanında oynayabileceği ve aynı zamanda bench kadrosunun ana top taşıyanı olarak görev yapabileceği düşünülüyor.


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