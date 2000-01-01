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Wade: "En iyi 'Big 3' biz değildik"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, LeBron James ve Chris Bosh ile oluşturmuş olduğu "Big 3"nin, "tüm zamanların en iyisi" olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, LeBron James ve Chris Bosh ile oluşturmuş olduğu "Big 3"nin, "tüm zamanların en iyisi" olmadığını söyledi.

Birçok kişi, Heat'in LeBron, Wade ve Bosh'lı büyük üçlüsünü, modern çağın en büyük üçlüsü olarak görüyor. Kısa ömürlü birlikteliklerine rağmen, yine de iki NBA şampiyonluğu kazanmışlardı.

Ancak Wade, Heat'in büyük üçlüsünün, "GOAT" olarak düşünülmesi gerektiğine inanmıyor. 38 yaşındaki efsane isim, bu tartışma hakkında şunları söyledi:

"Biz tüm zamanların en iyisi miyiz? Muhtemelen hayır, ama kesinlikle bu dört yıl içinde ortaya koyduğumuz işi düşününce, en iyilerden biriyiz. Ama en iyisi? Bunu söylemek bana düşmez, ama kesinlikle en iyilerinden biriyiz."

NBA, tarihi boyunca birkaç "Big 3" görmüştü. En unutulmazlardan biri ise, Michael Jordan, Scottie Pippen ve Dennis Rodman'ın Chicago Bulls üçlüsüydü. Bu üçlü, 1990'ların ikinci yarısında unutulmaz bir three-peat başarısı yakalamıştı.


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