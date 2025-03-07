Wade Baldwin: "Kim olduğumuzu göstermek istedik"

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, Olimpia Milano galibiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wade Baldwin: 'Kim olduğumuzu göstermek istedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 01:33
THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımını deplasmanda 100-76 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Baldwin,"Bizim için çok önemli bir maçtı. Milano bizi ilk maçta evimizde yenmişti, bu yüzden rövanşı almak istiyorduk. Kim olduğumuzu göstermek istedik ve bunu başardık. Umarım koçu mutlu edebilmişizdir, tabii bazen onu mutlu etmek zor olabiliyor ama bugün iyi bir iş çıkardık (gülüyor)." ifadelerini kullandı.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery