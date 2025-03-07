Wade Baldwin: 'Kim olduğumuzu göstermek istedik'

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milano takımını deplasmanda 100-76 mağlup etti.



Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"KİM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTEDİK"



Mücadeleyi değerlendiren Baldwin,"Bizim için çok önemli bir maçtı. Milano bizi ilk maçta evimizde yenmişti, bu yüzden rövanşı almak istiyorduk. Kim olduğumuzu göstermek istedik ve bunu başardık. Umarım koçu mutlu edebilmişizdir, tabii bazen onu mutlu etmek zor olabiliyor ama bugün iyi bir iş çıkardık (gülüyor)." ifadelerini kullandı.



