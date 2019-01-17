KAPTAN DÖNÜYOR...

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in diz bağlarında ödem ve gerilme tespit edildi. Bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Harun, Ümraniye maçında sahadaki yerini alamayacak.Harun'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de Ümraniye maçında kalede kaptan Volkan Demirel'in olması kesinleşti. Sezonun ilk yarısındaki Rize maçı sonrası kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilen Volkan, böylelikle uzun bir süre sonra bir resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Volkan'ın yedeği ise Berke Özer olacak.