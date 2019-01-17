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Volkan Demirel, kaleyi geri alıyor

Fenerbahçe'de Harun Tekin'in sakatlanması sonrası Volkan Demirel'in kaleyi devralması kesinleşti. Kaptan Ümraniye maçı ile formasına kavuşacak.

Kaynak: Takvim
Volkan Demirel, kaleyi geri alıyor
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17 Ocak 2019 09:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Ümraniyespor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin'in diz bağlarında ödem ve gerilme tespit edildi. Bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Harun, Ümraniye maçında sahadaki yerini alamayacak.

KAPTAN DÖNÜYOR...
Harun'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe'de Ümraniye maçında kalede kaptan Volkan Demirel'in olması kesinleşti. Sezonun ilk yarısındaki Rize maçı sonrası kadro dışı bırakılan ve devre arasında affedilen Volkan, böylelikle uzun bir süre sonra bir resmi maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyacak. Volkan'ın yedeği ise Berke Özer olacak.

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