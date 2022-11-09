Volkan Demirel'den Hatay Valisi'ne ziyaret

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Volkan Demirel ve beraberindeki teknik heyeti kabul etti.



Doğan, ziyarette, bordo-beyazlıların Demirel'le ligdeki yükselişine devam edeceğine inandığını belirterek, takıma ve teknik heyete başarılar diledi.





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