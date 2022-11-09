Volkan Demirel'den Hatay Valisi'ne ziyaret

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Volkan Demirel'den Hatay Valisi'ne ziyaret
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09 Kasım 2022 16:39
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Volkan Demirel ve beraberindeki teknik heyeti kabul etti.

Doğan, ziyarette, bordo-beyazlıların Demirel'le ligdeki yükselişine devam edeceğine inandığını belirterek, takıma ve teknik heyete başarılar diledi.

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