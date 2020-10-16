Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 10'uncu, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 9'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



- Misli.com Sultanlar Ligi



Bugün:



13.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)



Yarın:



13.00 PTT-Karayolları (Başkent)



13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)



15.30 Sistem9 Yeşilyurt-İlbank (Burhan Felek Vestel)



17.00 Sarıyer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)



18.00 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)



18.30 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)



20.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)



- AXA Sigorta Efeler Ligi



18 Ekim Pazar:



13.00 Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Başkent)



15.30 Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)



16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Voleybol (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



16.00 İnegöl Belediyespor-Spor Toto (İnegöl)



17.00 Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)



19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor (Burhan Felek Vestel)



Not: Solhanspor-Altekma ve Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.



