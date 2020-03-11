Vitor Pereira'dan koronavirüs ile savaşa önemli bağış!

Çin Ligi ekiplerindenteknik direktörlüğünü yapaneski hocası, koronavirüs ile savaşan ülkede önemli bir bağış yaptı.a ile birlikten oyuncuları,hastanelere 30 bin ameliyat maskesi ve 20 bin de koruyucu maske bağışladı.Koronavirüsün çıktığı Çin'de liglere nedeniyle geçici olarak ara verilmişti.