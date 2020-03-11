Vitor Pereira'dan koronavirüs ile savaşa önemli bağış!

Çin Ligi'nde Shanghai Shenhua'yı çalıştıran Vitor Pereira koronavirüs ile savaşan ülkeye bağışta bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Vitor Pereira'dan koronavirüs ile savaşa önemli bağış!
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11 Mart 2020 20:17
Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, koronavirüs ile savaşan ülkede önemli bir bağış yaptı.

Pereira ile birlikte Shenhua'nın oyuncuları, Shanghai'deki hastanelere 30 bin ameliyat maskesi ve 20 bin de koruyucu maske bağışladı.

Koronavirüsün çıktığı Çin'de liglere nedeniyle geçici olarak ara verilmişti.

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