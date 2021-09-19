Vitor Pereira: 'İmkanlar sunuldu, kupaları istiyoruz'

Bu sezon 7 resmi maçta, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira iddialı.Sivasspor beraberliğiyle bozulan galibiyet serisine Başakşehir maçıyla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Portekizli, "Buraya yarım kalmış bir işi tamamlamak için döndüm. Hedefimiz belli; şampiyon olmak. Bunun için ihtiyacımız olan her şey bize sunulmuş durumda. Bu desteği karşılıksız bırakmayacağız" dedi.Her kulvarda başarı hedeflediklerini vurgulayan Pereira, "Sadece ligi değil, Türkiye Kupası'nı da istiyoruz. Avrupa'da da önemli işler yapabilecek kadroya sahibiz" derken, "Tüm bunlar için daha güçlü, daha agresif olmamız gerek" ifadesinde bulundu.Son vuruşları geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Portekizli, "Daha çok çalışarak başarabiliriz. Öz geçmişime burada kazandığım kupaları da eklemek istiyorum" diye konuştu.