Vitor Pereira: 'Ben Ferdi'ye meydan okudum'

"Ferdi çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan. Onu Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve ben ona meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini söyledim ama sol tarafta, sağ ayağıyla içeri girerek. Onun güçlü yönlerinden biri her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi. Bu yüzden meydan okumamı kabul etti, pozisyonunu değiştirdi ve kendini çok geliştirmeye başladı. Defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton taktiksel açıdan kültürlü ve çok çalışkan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Her gün öğrenmeyi seviyor." sözlerini sarf etti.



"BEN SADECE FERDİ'YE HATIRLATTIM"



Ferdi'ye oyundan keyif alması gerektiğini hatırlattığını söyleyen Portekizli teknik adam, " Onu yönetirken fark ettiğim şey talimatları çok çabuk anladığıydı ve şimdi modern bir beke dönüştü. Bu da sürekli yeni hareketler yaratmayı, bazen taraf değiştirmeyi ve içeri kat edebilmeyi, orta yapabilmeyi ve şut atabilmeyi gerektiriyor. Ayrıca baskı altında çok güçlü çünkü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Ben sadece ona olanaklar sunmaya ve oynamaktan keyif almasını hatırlatmaya çalıştım. Ona taktiksel olgunluk kazandırmaya yardımcı oldum ve umarım bu onun Premier Lig'e hazır olmasına katkıda bulunmuştur. Bence bu yaz Brighton'a gitmek için doğru zamandı ve orada üst düzey bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu.Şu sıralar Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ta görev yapan Pereira, İngiliz basınına verdiği röportajda