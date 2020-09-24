Vincent Aboubakar Beşiktaş için İstanbul'da

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kulübü Porto'dan izin alarak Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldi.



İstanbul'a iniş yapan ve otele yerleşecek olan Aboubakar, prensip anlaşmasına vardığı Beşiktaş tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra transfer için son pürüzler görüşülecek. Beşiktaş ve Aboubakar'ın anlaşmasının ardından kulübü Porto'nun kiralık veya bonservis ile transfer seçeneklerinin karara bağlanması bekleniyor.



ABOUBAKAR'IN ŞARTI



Sözleşmesine 50 milyon euroya serbest kalır maddesi koyan Porto ile sözleşmesini fesh etmeye hazırlanan Aboubakar, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede tek bir şartı masanın üstüne koydu; Banka garantisi. Beşiktaş ile yapacağı 2+1 yıllık sözleşme ödeme garantisi isteyen Aboubakar, bu ödemeleri banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" imzalamak istiyor.



BEŞİKTAŞ'IN ŞARTI



Aboubakar'ın bu şartını değerlendirmeye alan Beşiktaş Yönetimi, Kamerunlu golcüye kendi şartlarını da sundu. Aboubakar'a "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkımız doğar" maddesini sunan siyah-beyazlı yönetim, Kamerunlu futbolcunun özel şartlarla donatılan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda bu hafta içerisinde imzayı atacak.



