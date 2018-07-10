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"Vida'yı satmaya mecbur değiliz"

Beşiktaşlı yöneticiler, Domagoj Vida hakkında konuştu. "Dünya Kupası'ndaki 3 oyuncumuz da gol atıp, bize büyük gurur yaşattı. Vida değerini bulursa satarız, yoksa tutarız. Beşiktaş'ta değerli oyuncular oynar. Vida da onlardan biri."

Kaynak: Akşam
'Vida'yı satmaya mecbur değiliz'
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10 Temmuz 2018 04:21
Dünya Kupası'nda yarı finale kalan Hırvatistan'ın Beşiktaşlı yıldızı Vida, transferin gözdesi. Özellikle İngiliz kulüpleri yıldız oyuncuyu renklerine katmak için yarışıyor.

3 İngiliz ekibinin talip olduğu Vida'nın en ciddi alıcısı ise Liverpool. Kloop'un mutlaka takımda görmek istediği Vida için Kırmızılar, 18 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Beşiktaş 25 milyon eurodan aşağıya satmak niyetinde değil. İngiliz basınında ise 30-35 milyon euroluk rakamlar konuşuluyor. Biz de konuyu Beşiktaş yönetimine sorduk. Teklifleri doğruladılar ancak rakam vermekten kaçındılar. Vida konusundaki politikalarını ve yol haritalarını şöyle anlattılar:

GÜÇ KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Büyük kulüplerin oyuncularımızı istemesi gurur veriyor. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki onları alıp, başarılı olmak isteyen takımlar kadar bizim de başarı arzumuz var. Kamuoyunda, 'Beşiktaş'ın ekonomik sıkıntıları var, oyuncularına alıcı çıkarsa satacaklar' gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Son 3 sezonda 2 şampiyonluk elde etmiş bir takımız ve taraftarımız bu sezon da bizden aynı başarıyı bekliyor. Yani elimizdeki takımın gücünü zaafa uğratacak hamleler kesinlikle yapmayız. Oyuncu değerini bulursa onu satar, daha iyisini alırız. Beşiktaş bir ticari kuruluş değil, futbol kulübüdür.

BİZ NE KARA GÜNLER GÖRDÜK

Bizim satmak istediğimiz oyuncular, gelecek sezon takımda süre alma olasılığı düşük olanlardır. Onların da oynayabilecekleri takımlara gidip, değer kazanmalarını istiyoruz. Her kulübün mali problemi var ama en az maddi sorunu olan kulüplerden biri Beşiktaş'tır. Beşiktaş çok daha zor günlerde oyuncularını para için satmamıştır, şimdi kesinlikle böyle bir politikamız yok. Kulübün menfaatlerine uymayan hiçbir ticaretin içinde olmayız.



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