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Vida'nın Roma'yı reddetme nedenini açıkladı

Devre arasında Roma'dan teklif alan Domagoj Vida hakkında transfer açıklaması geldi.

Vida'nın Roma'yı reddetme nedenini açıkladı
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13 Şubat 2019 14:42
Domagoj Vida'nın Dinamo Kiev'den transferinde etkin rol oynayan FIFA menajeri Uğur Avadan, oyuncunun Roma'yı neden reddettiğini açıkladı.

Radyospor'a konuşan Uğur Avadan, "Beşiktaş'ı çok seviyor. Teklifleri reddetti" dedi.

Roma gelişmelerini değerlendiren menajer, "Geleli bir yıl oldu. İki transfer dönemi vardı bu süre içerisinde ve bu iki dönemde de transferi en çok konuşulan oyuncu oldu. En çok teklifi de Vida aldı. Fakat kalmayı tercih etti. Taraftarı, Beşiktaş'ı çok seviyor. Teklifleri reddetti. Transferi gazetecilerden daha az düşünüyor. Burada çok mutlu; hiçbir sıkıntı çekmiyor. AS Roma çok istedi. Transferinde ısrarcı oldular. Ama Vida, Roma'nın teklifini reddetti; çünkü burada onu sahiplenen bir yönetim ve taraftar var. Bu nedenle Roma'ya gitmek istemedi" şeklinde konuştu.

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