Victor Ruiz yeni takımını buldu

Beşiktaş ile sezon sona ermeden yollarını ayıran Victor Ruiz Real Betis'e transfer olmaya hazırlanıyor.



Siyah beyazlı kulüpten alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini fesh eden Victor Ruiz'in önümüzdeki sezon için Real Betis ile anlaştığı belirtiliyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Real Betis ile anlaşma aşamasına gelen ancak son anda Beşiktaş'ı seçen Ruiz'in bu kez yeşil beyazlı formayı giyeceği aktarıldı.



Beşiktaş'a 2.5 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki Victor Ruiz 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.



Öte yandan Real Betis'in bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine giren file bekçisi Claudio Bravo'ya da imza attıracağı öğrenildi.



