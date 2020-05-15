FENERBAHÇE MALİ AÇIDAN SIKINTILI

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Özellikle İngiliz basını, 26 yaşındaki golcünün gelecek sezondan itibaren Ada'da forma giyebileceğini vurguladı. Vedat'ı Tottenham ve Aston Villa'nın da istediğine dikkat çekti. Ancak West Brom'un transferde bir adım önde olduğunu duyurdu. West Brom'un, Vedat Muriqi için 18 milyon pound bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı yazıldı.Haberde, West Bromwich Albion'un Premier Lig'e çıkması halinde Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi alacağını vurgulayan İngilizler, bu transferin Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic için harika olacağına da değinildi. Ada basını Kosovalı golcünün bu sezondaki istatistiklerine değinirken Fenerbahçe'nin mali açıdan zor durumda olacağını belirtti.