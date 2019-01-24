Ve Emre Mor, tekrar kadro dışı...

'dakrizi bitmek bilmiyor. Daha önce 2 teknik direktör tarafından da kadro dışı kalan Emre, çalıştığı 3. teknik direktör tarafından da kadro dışı bırakıldı.Teknik Direktör Antonio Mohamed'in kadroda düşünmediği Emre Mor, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken İspanyol basını ise Türk futbolcunun disiplinsiz davranışlarının takımdaki herkesi bezdirdiğini belirtti.Fazla video oyun oynaması ve gece hayatı nedeniyle eleştirilen Türk futbolcu için kararını veren Celta Vigo yönetimi, futbolcuyu sezon sonunda değil devre arasında satmayı istiyor.Emre Mor'u satıp yerine devre arası transfer döneminde başkasını bulmak isteyen Celta Vigo'nun 21 yaşındaki futbolcuya takım bul emri verdiği, Emre ile Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği kaydedildi.Öte yandan Celta Vigo forması giyen bir diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, Emre Mor hakkında konuşurken ''Emre'nin durumu beni ilgilendirmiyor. Emre ile Celta arasında bir sorun, benim değil. Ben sadece önümüzdeki maçı düşünüyorum, enerjimi ona harcıyorum.'' dedi.