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Ve Ali Koç sistemi değiştiriyor!

Fenerbahçe'de işler planladığı gibi gitmeyince Ali Koç sahaya indi. Özel işlerini askıya alan başkan tüm mesaisini kulübe harcarken, taraftarla arasına mesafe koyma kararı aldı.

Kaynak: Türkiye
Ve Ali Koç sistemi değiştiriyor!
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10 Ekim 2018 10:14
Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşamakta olan F.Bahçe'de Ali Koç duruma el attı.

Özel işlerini bir kenara bırakan Koç, sahaya inerken sert yüzünü de göstermeye başladı. Samandıra'da daha fazla zaman geçiren, futbolcularla birebir görüşmeler yapan Koç, tespit ettiği tüm sıkıntıları hemen sonlandırmak için yoğun bir çaba içinde.

Artık her fırsatta idmanlara gitme kararı alan Başkan Koç, bu süreçte taraftarla arasına da mesafe koyacak.

İyi niyetle girdiği diyalogların sosyal medyada yayınlanmasından rahatsız olan Koç, Ersun Yanal tezahüratlarına ve futbolculara yapılan protestolara da tepkili. Taraftarla arasındaki özel bağın bazı kişiler tarafından suiistimal edildiğini düşünen Başkan, artık daha mesafeli bir duruş sergileyecek.

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