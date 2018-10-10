Tarihin en kötü sezonlarından birini yaşamakta olan F.Bahçe'de Ali Koç duruma el attı.Özel işlerini bir kenara bırakan Koç, sahaya inerken sert yüzünü de göstermeye başladı.İyi niyetle girdiği diyalogların sosyal medyada yayınlanmasından rahatsız olan Koç, Ersun Yanal tezahüratlarına ve futbolculara yapılan protestolara da tepkili. Taraftarla arasındaki özel bağın bazı kişiler tarafından suiistimal edildiğini düşünen Başkan, artık daha mesafeli bir duruş sergileyecek.