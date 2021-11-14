Van Dijk: "Bu işi burada bitirmeliydik, kızgınım"

Virgil Van Dijk, Karadağ'a maçın son anlarında puan verdikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Van Dijk: 'Bu işi burada bitirmeliydik, kızgınım'
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14 Kasım 2021 01:10
Hollanda'nın kaptanı Virgil Van Dijk, Karadağ ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Deneyimli defans oyuncusu maç sonu yaptığı açıklamada son dakikalarda galibiyeti kaçırmalarıyla ilgili, "Bu gece Dünya Kupası'nı garantilemeliydik. Tabii ki çok kızgınım. Salı günü boş stadyumda bu işi başarmalıyız" diye konuştu.

Van Dijk açıklamasının devamında şu sözleri kullandı: "Karadağ'a saygı duyuyorum ama bu maçta bu işi bitirmeliydik. Hepimiz topa sahip olmak, futbol oynamak ve hücum edip gol atmak istiyoruz ama bazen de defansif görevlerimizi de yapmamız gerekiyor"


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