Van Aanholt: "Kırılma anıydı! Özür dilerim"

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt, Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Van Aanholt: 'Kırılma anıydı! Özür dilerim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2022 21:26
Patrick John Miguel van Aanholt
Patrick John Miguel van Aanholt
Galatasaray
Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt, Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maç sonrası konuştu.

Maçta penaltı vuruşundan faydalanamayan ve ilk golün asistini yapan Hollandalı oyuncu, "Yeni hocamız, yeni sistemimiz var. Oyuna iyi başladık. Ancak penaltıyı kaçırmak, oyunun kilit noktası oldu. Penaltı için özür dilerim." dedi.

"KIRMIZIYLA İŞLER TAMAMEN DEĞİŞTİ"

"Kerem Aktürkoğlu frikikten çok güzel bir gol attı." sözleriyle konuşmasına devam eden Van Aanholt, "İlk yarı fena değildi. İkinci yarı hocamız sistemi değiştirdi. Taylan Antalyalı'nın kırmızı kart görmesinden sonra işler bizim için tamamen değişti." sözleriyle maçı değerlendirdi.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİL"

Gelecekle ilgili konuşan Van Aanholt, "Biz Galatasaray'ız ve kendi aramızda konuşuyoruz. Biz büyük bir takımız ama şu anda şans bizim yanımızda değil. Şansın dönmesini bekliyoruz. Kasımpaşa maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.