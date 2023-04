Valon Ethemi'den Fenerbahçe maçı itirafı

Fenerbahçe deplasmanında 2 gol atan İstanbulspor'un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Valon Ethemi, sarı-siyahlı takımın ligde kalacağına inandığını söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan İstanbulspor'da 2 gol atan Valon Ethemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig ve İstanbulspor'la ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının kendileri adına çok önemli bir 90 dakika olduğunun altını çizen 25 yaşındaki futbolcu, "Bu maçta 2 gol attığım için kendi adıma çok mutluyum ama bu durum takım arkadaşlarım sayesinde oldu. Takım arkadaşlarımın yardımı olmadan bu golleri atmak, bu sayılara ulaşmak kolay değil. Biz kümede kalma savaşı veren bir takım olarak Fenerbahçe karşısında aldığımız 1 puanın önemini iyi biliyoruz. Gerçekten mutluyuz. İyi bir sonuç oldu bizim için." diye konuştu.



"İstanbulspor olarak diğer takımlardan farkımız sistem takımı olmamız"



Fenerbahçe maçı öncesinde takımın rotasyona gideceği ve karşılaşmadan beklentileri olmadığı yönündeki iddialar hakkında ise Kuzey Makedonyalı futbolcu, "İstanbulspor olarak diğer takımlardan farkımız sistem takımı olmamız. 30-35 kişilik bir ekipten oluşuyoruz ve herkes birbirinin yerini dolduruyor. Biz sistem takımıyız. Oyuncularımız kimseyi aratmıyor. Cezalı 4 oyuncumuz vardı maç öncesinde ama sahada savaşan arkadaşlarım, ben ve herkes elinden geleni yaptı. Biz her maçta olduğu gibi bu maça da puan için gelmiştik ve mutluyuz." açıklamasını yaptı.



"Bu maçı kazanan takım yüzde 50 ligde kalacak"



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Bitexen Giresunspor mücadelesinin önemine dikkati çeken Valon Ethemi, şunları söyledi:



"Giresunspor bizim öncelikli rakiplerimizden birisi. Bu maçın sonucuna göre kazanan takım yüzde 50 olarak ligde kalmayı garantileyecek. Tabii ki ligde kalma adına kesin bir sonuç çıkmayacak ama kazanan takım önemli bir avantaj elde edecek. Kendi performansımla ilgili olarak ben Fatih hocamın verdiği görevleri yerine getirmeye çalışacağım. Tabii ki nasibimizde ne varsa, Allah bize ne yazdıysa Giresunspor karşısında onu yaşayacağız. Ben elimden geleni yapacağım ve bütün hafta boyunca hocamın dediklerini uygulamaya çalışacağım."



Ligin geride kalan sürecinde 29 puan toplayan İstanbulspor'un Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarından alacağı puanları henüz hesaba katmadığının altını çizen Valon Ethemi, "Ben açıkçası çok matematik hesabı yapmadım ama kimin kiminle oynayacağına baktım. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacaklar. Kasımpaşa'nın MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'la maçları var. Biz tabii ki avantaj yakalamak istiyoruz. Duyduğum ve okuduğum kadarıyla 39-40 puanın ligde kalmak için yeterli olduğunu düşünüyoruz ama tabii ki kesin değil. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Biz garantilemiş olsak bile her maçı kazanmak için oynayacağız. Kümede kalmayı garantilesek bile sonraki maçları da kazanmak istiyoruz. Ligde kalmak için inancımız tam." şeklinde konuştu.



"Takım olarak bir başarıya ulaştığımız zaman attığım gollerin önemi ortaya çıkacaktır"



Geride kalan süreçte 12 gol atan ve takım arkadaşlarını da 4 kez golle buluşturan Makedon futbolcu, bu performansın kendisi için de önemli olduğunun vurgulayarak, "12 gol ve 4 asist önemli. Pozisyon olarak sol açığı tercih ediyorum. Sağ açıkta oynadığım maçlar var ama sol açıkta oynamayı daha çok seviyorum, kendimi rahat hissediyorum. Sezon başında sormuş olsaydınız ve tahminlerini yaz deseydiniz, kendim için 12 gol ve 4 asist yazmazdım herhalde. Ben de böyle bir şey beklemiyordum ama iyi oldu. Bunlar takım arkadaşlarım sayesinde oluyor. Onların emekleri çok büyük. Takım olarak bir başarıya ulaştığımız zaman benim attığım gollerin ve yaptığım asistlerin önemi ortaya çıkacaktır. Eğer başarıya ulaşmazsak yaptıklarım da unutulup gidecek. O yüzden inşallah takımım başarıya ulaşır ve benim gol ve asistlerimin de önemi ortaya çıkar." açıklamasında bulundu.



Futbolculuk döneminde attığı gollerle öne çıkan teknik direktör Fatih Tekke'yle ilgili de Ethemi, şunları söyledi:



"Türkiye'ye gelmemde emeği olan ilk isim Fatih Tekke'dir. Daha önce burada çalıştığında biz beraberdik 1. Lig'de. Ardından Osman hocayla çalışma fırsatı buldum. Ona da teşekkür ederim. Kendisiyle gerçekten iyi başarılar yakaladık. Bugün Süper Lig'de olmamızı sağlayan Osman hocayla yaşadığımız play-off şampiyonluğuydu. Fatih hocayla birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Karakterlerimiz birbirine çok uyuyor, birbirimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Fatih Tekke'yle birlikte oynama şansım olsaydı, bütün golleri o atardı ve bana bırakmazdı. Belki asist sayım daha fazla olurdu çünkü Fatih hoca gibi bir golcü var önünüzde, ona attığınız topların çoğu gol oluyor. Golleri o atardı ama benim asist sayımı artırabilirdi."



"Elif Elmas çok iyi bir rol model"



Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Napoli formasıyla İtalya Serie A'da şampiyonluğa yaklaşan milli takımdaki arkadaşı Elif Elmas hakkında da değerlendirmelerde bulunan Valon Ethemi, "Elif Elmas milli takımdan arkadaşım ve kendisiyle milli takımda sürekli sohbet ediyorum. Şimdi dünyanın en önemli kulüplerinden birisi olan Napoli'de oynuyor. Hem benim için hem de futbola yeni başlayan gençler için kendisi çok iyi bir rol model. Kariyeri gerçekten çok iyi. Fenerbahçe gibi çok iyi bir kulüpte oynadı ve ardından Napoli'ye yüksek bir ücretle transfer yaptı. Gerçekten çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Ben de kendi adıma düşündüğüm zaman ulaşabildiğim en üst seviyeye ulaşmak için elimden geleni yapıyorum. Tabii ki çok fazla tercih ettiğim bir lig yok ama kariyerimi en üst noktalarda tamamlamak istiyorum. Bunun için de Allah'ın bizim için yazdığı kadere inanıyorum. İnşallah en güzel yerlerde olacağım." ifadelerini kullandı.



Kuzey Makedonya'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakiplerini de değerlendiren Ethemi şunları söyledi:



"Biz Kuzey Makedonya olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz. Sizin tanıdığınız Enis Bardhi, Alioski, Elif Elmas gibi önemli isimlere sahibiz. Grubumuz çok güçlü. İngiltere bildiğiniz İngiltere. İtalya da aynı şekilde. Çok kaliteli takımlar. Fakat Türkiye'nin Portekiz'le Dünya Kupası için play-off oynadığı dönemde biz de İtalya'yla oynayıp elemiştik. Futbolda her şey mümkün. Biz kendimize güveniyoruz, elimizden geleni yapacağız. Oynanmamış hiçbir maça kaybetmiş gözüyle bakmıyoruz. Oynayacağız ve elimizden geleni yapacağız."



"Mertens'i çok beğeniyorum"



Takım içinde kendisi gibi Balkan kökenli birçok oyuncunun olmasının özellikle sosyal hayatta kendisi adına avantaj olduğunu vurgulayan Makedon oyuncu, "Futbolla ilgili konuşunca ülkenin çok önemi olmuyor çünkü sahaya çıkıp top oynuyorsunuz, nasıl anlaştığınız önemli. Ama tabii ki kültür olarak baktığınız zaman aynı dili konuştuğunuz arkadaşlarınızın olması, Arnavut arkadaşlarınızın olması, Balkanlar'dan arkadaşlarınızın olması güzel. Birbirinizi sevmeniz önemli. Bizde bu var. Türk oyuncularla da çok iyi anlaşıyoruz. Takım içinde sevgi en önemli şey. Ülkenin çok önemi yok ama tabii ki kendi ülkemden insanların olması, aynı dili konuşmamız, aynı kültürlerin olması, uyum sürecimizin daha rahat olmasını sağlıyor." diye konuştu.



Türkiye'de en beğendiği ve rakip olarak en çok zorlandığı oyuncular hakkında da bilgi veren Valon Ethemi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mertens'i çok beğeniyorum. Çok akıllı ve futbolu biliyor. Redmond da son haftalardaki formuna bakarsak çok iyi ve tecrübeli bir oyuncu. En çok zorlandığım savunma oyuncularını mevkiimden dolayı söylemek istersem sağ bekleri ele alırım. Galatasaray'da Sacha Boey çok iyi bir isim, Beşiktaş'taki Onur Bulut hem Kayserispor'da hem de Beşiktaş'ta beni çok zorlamıştı. Ayrıca Osayi-Samuel hem hücum hem de defansif olarak kaliteli bir isim."



Son olarak taraftara mesaj veren Makedon oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi destekledikleri için. Hepsini bütün maçlarımıza davet ediyorum. Gelen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Onlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda da başarıya ulaşmış bir İstanbulspor olacak."





