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VakıfBank'tan Avrupa'da 25. zafer

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
VakıfBank'tan Avrupa'da 25. zafer
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24 Ocak 2019 00:18
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'i 3-0 mağlup etti.

VakıfBank, Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 26-24, 25-19 ve 25-14 üstün tamamladı.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini de 25 maça çıkardı. 

VakıfBank, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan takımı Maritza Plovdiv'i 6 Şubat Çarşamba günü konuk edecek.

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