VakıfBanklı voleybolcular gözünü Şampiyonlar Ligi finaline çevirdi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank'ta oyuncular, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline odaklandı.



Şampiyonluk kutlamalarının hemen ardından 1 Mayıs'ta İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile oynayacağı final maçını düşünmeye başlayan sarı-siyahlı ekibin oyuncuları, Avrupa'nın en büyük kupasını da havaya kaldırmak istiyor.



Pasör Cansu Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki havanın çok iyi olduğunu belirterek, "Tek bir maçımız kaldı. Her zamanki VakıfBank gibi hazırlanacağız. Şampiyon olmaya, o kupayı almaya gideceğiz." dedi.



Sezonu şampiyon olarak tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Cansu, "12. kez şampiyon olduk, bence çok önemli bir sayı. Sadece son maçı oynayamadığımız için üzgünüm. Çünkü 2-0 öndeydik, bir maç kalmıştı. Şampiyon olup tüm takımla kutlamak isterdik." ifadelerini kullandı.



Sezon boyunca maçları seyircisiz oynamanın yanı sıra salgınla da mücadele ettiklerini aktaran Cansu, "Bizi en çok zorlayan şey koronavirüse yakalandığımız zamanlarda antrenmansız kalmaktı. İki hafta kadar antrenman yapamadık. Bir sporcu için çok uzun bir süre. Bu süreçte bizi motive eden şey hedeflerimiz, kupaları kazanmaktı." diye konuştu.



- Zehra Güneş: "Bundan sonra daha dikkatli olmak zorundayız"



Bu yıl önce koronavirüse yakalanan, ardından sakatlanan orta oyuncu Zehra Güneş, iyi toparlandığını ve güzel bir sezon geçirdiğini söyledi.



Şampiyonlukla sezonun bitmediğini, aksine yeni başladığını aktaran Zehra, "En önemli kupayı kazanmak istiyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olmak zorundayız. Umarım her şey lehimize işler." dedi.



Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk kupasını tekrar kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Zehra, "Sezon başında adapte olmakta çok zorlandık. Yine eski günlere dönmeyi iple çekiyoruz. Umarım her şey eski haline döner, biz de taraftarlarımızla buluşuruz. Sezonu güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyum." şeklinde görüş belirtti.