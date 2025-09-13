Union Saint-Gilloise, 3 puanı son dakikalarda kaptı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Ligi 7. haftasında Dender'e konuk oldu.
Dender Futbol Comlex'inde oynanan mücadeleyi Union Saint-Gilloise, 1-0 kazanmayı başardı.
Union Saint-Gilloise'ya galibiyeti getiren golü 87. dakikada Kevin Rodriguez kaydetti.
Bu sonuçla beraber Union Saint-Gilloise, 17 puanla liderliğini sürdürdü. Dender ise 2 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Union Saint-Gilloise, Genk'e konuk olacak.
