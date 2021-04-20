Ünal Aysal: 'Avrupa Süper Ligi için en uygun takım Galatasaray'

Tuttuğunuz takımın Avrupa Süper Ligi'ne katılmasını ister misiniz?



— Sporx (@sporx) April 20, 2021

Avrupa Süper Ligi fikrininin Türkiye'deki en büyük savunucusu Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, Sözcü Gazetesi'ne konuştu. İlk kez 2013'te dile getirdiği düşüncenin nedenlerini anlatan Ünal Aysal şunları söyledi:"Bu, büyük bir ihtiyaçtı. Aslında geç kalındı. Yeni ve adaletli bir düzen şarttı. UEFA saygınlığını ve güvenirliliğini yaşanan skandallardan yitirdi. Kara para aklama iddiaları falan anlamsız ve karşılığı olmayan bir suçlama…"Bunu Avrupa'da ilk defa ifade eden benim. Juventus Başkanı Agnelli ile 2013 yılında BBC'de katıldığımız açık oturumda söylemiştim. O dönemde UEFA'nın gelir dağılımı içindeki haksızlıklardan bahsettim. Mesela Juventus ile aynı başarıyı kazanmıştık onlar bizden 4 kat fazla kazanıyordu. 'Düzeltilmesi gerekir' demiştim.ummenigge ve Beckenbauer, Şampiyonlar Ligi dışında bir lige ihtiyaçları olmadığını söylemişlerdi."