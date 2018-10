Unai Emery'den şampiyonluk açıklaması!

Premier Lig'de Leicester City galibiyetiyle birlikte üst üste 7. maçını kazananönemli açıklamalarda bulundu.Maçı değerlendiren Emery, "İkinci yarı iyi oynadık. İlk yarı da kötü değildi ancak istediklerimizi tamamen yapamadık. Sonrasında kalitemizi ortaya koyduk. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu" şeklinde konuştu.Mücadelede 1 gol, 1 asistle oynayan Mesut Özil'i de öven Emery, "Mesut her maçı, her antrenmanı yüksek seviyede tamamlıyor. Mesut ve tüm takım iyi bir oyun ortaya koydu" dedi."Arsenal şampiyonluk için yarışabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Unai Emery, "Her maç bizim için bir meydan okumadır. Her maçı kazanmak zor. Leicester galibiyeti önemliydi. Bundan sonra maç maç düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.