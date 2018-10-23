Unai Emery'den şampiyonluk açıklaması!

Premier Lig'de Leicester City galibiyetiyle birlikte üst üste 7. maçını kazanan Arsenal'de Unai Emery önemli açıklamalarda bulundu.
"KAZANMAYI HAK ETTİK"
Maçı değerlendiren Emery, "İkinci yarı iyi oynadık. İlk yarı da kötü değildi ancak istediklerimizi tamamen yapamadık. Sonrasında kalitemizi ortaya koyduk. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu" şeklinde konuştu.
"MESUT HER MAÇTA..."
Mücadelede 1 gol, 1 asistle oynayan Mesut Özil'i de öven Emery, "Mesut her maçı, her antrenmanı yüksek seviyede tamamlıyor. Mesut ve tüm takım iyi bir oyun ortaya koydu" dedi.
"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"
"Arsenal şampiyonluk için yarışabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Unai Emery, "Her maç bizim için bir meydan okumadır. Her maçı kazanmak zor. Leicester galibiyeti önemliydi. Bundan sonra maç maç düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.
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"KAZANMAYI HAK ETTİK"
Maçı değerlendiren Emery, "İkinci yarı iyi oynadık. İlk yarı da kötü değildi ancak istediklerimizi tamamen yapamadık. Sonrasında kalitemizi ortaya koyduk. Kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oldu" şeklinde konuştu.
"MESUT HER MAÇTA..."
Mücadelede 1 gol, 1 asistle oynayan Mesut Özil'i de öven Emery, "Mesut her maçı, her antrenmanı yüksek seviyede tamamlıyor. Mesut ve tüm takım iyi bir oyun ortaya koydu" dedi.
"MAÇ MAÇ GİDECEĞİZ"
"Arsenal şampiyonluk için yarışabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Unai Emery, "Her maç bizim için bir meydan okumadır. Her maçı kazanmak zor. Leicester galibiyeti önemliydi. Bundan sonra maç maç düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın