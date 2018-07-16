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Umut Nayir için anlaşma tamam!

Beşiktaş, Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un sözleşmesini fesheden Umut Nayir'le anlaşma sağladı.

Kaynak: Akşam
Umut Nayir için anlaşma tamam!
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16 Temmuz 2018 09:30
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transfer sona geldi.

Beşiktaş Osmanlıspor ile sözleşmesini fesheden Umut Nayir'le anlaşma sağladı.

Kartal, 25'lik forvet ile senelik 300 bin euroya el sıkıştı. Siyah-Beyazlılar, Umut'un sözleşmesini haksız yere fesh ettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da, görüşüp anlaşma sağladı.

Umut ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

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