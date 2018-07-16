Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transfer sona geldi.Beşiktaş Osmanlıspor ile sözleşmesini fesheden Umut Nayir'le anlaşma sağladı.Kartal, 25'lik forvet ile senelik 300 bin euroya el sıkıştı. Siyah-Beyazlılar, Umut'un sözleşmesini haksız yere fesh ettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da, görüşüp anlaşma sağladı.Umut ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.