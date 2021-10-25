Umut Meraş ilk kez 11'de

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinde sol bekte Umut Meraş'a şans verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Umut Meraş ilk kez 11'de
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25 Ekim 2021 19:23
Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sol bekte Umut Meraş'a forma verdi. Derbi mücadelesinde görev alan Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez 11'de şans buldu.

Sezon başında transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında ilk 11'de forma giyerken, bu şansı daha önce ligde yakalayamamıştı.

Transferinin ardından sakatlığı nedeniyle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda yer alamayan Umut, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu, Medipol Başakşehir maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı.


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