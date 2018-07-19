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Umut: "Manisa BŞB'de patlama yapacağım"

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transfer Umut Sönmez, gelecek sezon patlama yapacağını dile getirdi.

Kaynak: DHA
Umut: 'Manisa BŞB'de patlama yapacağım'
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19 Temmuz 2018 13:11
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un Adana Demirspor'dan renklerine bağladığı Umut Sönmez, yeşil-beyazlı kulüpte patlama yapacağını söyledi.

Manisa temsilcisine gelerek çok doğru bir karar verdiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor hakkında çok güzel şeyler söylendi. Almanya'da beni isteyen bazı takımlar vardı. Türkiye'de başka hiçbir kulüple görüşmedim. Manisa'ya geldim ve kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'la masaya oturdum. Görüşmemiz zaten uzun sürmedi ve hemen sözleşmeyi imzaladım. Takımda aidiyet duygusu en üst seviyede. Herkes birbirine büyük saygı duyuyor. Takımda geçtiğimiz sezon forma giyen arkadaşlarımızla hemen kaynaştık zaten. Tek düşüncem kulübümle başarıyı yakalamak" dedi.

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