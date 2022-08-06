Kasımpaşa forması altında Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için transfer açıklaması geldi.



Galatasaray ve Trabzonspor'la adı geçen golcü futbolcu için menajeri Oliver Davo, önümüzdeki haftanın başına karar vereceklerini söyledi.



Fransız menajer, açıklamasında, "Umut transfer olmak üzere ve evet, bazı Türk kulüpleriyle hala görüşüyoruz. Sanıyorum ki karar en geç önümüzdeki haftanın başında verilecek" şeklinde konuştu.





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