Ümit Özat: 'Alnımızın akıyla oynuyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Medipolile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Ümit Özat, güzel bir maç sonunda önemli bir puan aldıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ümit Özat, "Güzel bir maç oldu. Kimsenin bizden beklemediği bir oyun oldu. Kazanabilirdik. Deniz, son paslarda ofsayttan kurtulsa ya da duvar olabilse yakalayacağımız çok net fırsatlar vardı. Çatır çatır bir maç oldu. Biri bu ligin ikinci sırasındaki, diğeri kümede kalmaya çalışan takımı. İkinci yarı, ligin ilk yarısı olsa biz daha yukarılara oynayacak bir takımdık." ifadelerini kullandı.Adebayor'un attığı golde pozisyonun ofsayt olduğunu belirten Özat, "Yediğimiz golde ofsayt var. İlk yarı fazla temaslı oynayamadık, hakem de buna müsaade etmedi. Bu maçın önemli olması için Alanya maçını kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımın ayaklarına sağlık. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.Ümit Özat, "Fenerbahçe'den sonra Medipol Başakşehir'den de deplasmanda puan aldınız. Galatasaray ve Beşiktaş maçlarınız var. O maçlarla ilgili planlarınız var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Kimseye yaranamıyoruz. Birinin yöneticisi devre arasında tünele geliyor, burada da tribünden küfür yiyoruz. Oynamayalım, 3-4 yiyelim mi istiyorlar? Hoş şeyler değil. Biz çıkıyoruz, alnımızın akıyla oynuyoruz. Bunlar bizim ekstra maçlarımız, kaybetmek kolay, kazanmak olay. Sonuçta Çanakkale toprağını savunmuyoruz, kim kimi üterse. Dünyada Ronaldo'nun, Hazard'ın ve Messi'nin dışında birbirlerinden çok fark edecek oyuncunun az olduğunu düşünüyorum. Geri kalan basın gücü, camia gücü. Galatasaray maçına daha var. Alanya'yı yenersek puan farkı 8'e çıkacak. Yenilmezlik serisine çok takılmıyorum, bunlar eninde sonunda bitecek. Bizi kimsenin şampiyonluğu ilgilendirmiyor. Beşiktaş ve Galatasaray maçında da aynı mücadeleyi göstereceğiz."