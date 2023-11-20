Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında salı günü Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.



Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.



Ay-yıldızlı takım, 6 ekibin yer aldığı grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 3 puanla grupta 5. sırada bulunuyor.



Norveç ise grupta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.





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