Ümit Milli Takım'ın rakibi Norveç

Ümit Milli Futbol Takımı, salı günü Norveç ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ümit Milli Takım'ın rakibi Norveç
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20 Kasım 2023 13:22
Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında salı günü Alanya'da Norveç ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 6 ekibin yer aldığı grupta oynadığı 4 maçta bir galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Milliler, 3 puanla grupta 5. sırada bulunuyor.

Norveç ise grupta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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