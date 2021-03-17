'Umarım kariyerimin sonlarına doğru bir kupa alırız'

Antalyaspor'da Nuri Şahin, Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın sonrasında konuştu.



Kariyeri bitmeden kupa kazanmak istediğini söyleyen Nuri, "Çok önemli bir galibiyet, gol yemeden finale kadar geldik. Emeğimizin karşılığını almak mutlu etti. Hafta sonu kötü bir yenilgi aldık, bugün iyi hazırlandık, emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyum. Hafta sonu bizim için bir tokat oldu, kendimize geldik. Bugün üstün taraf bizdik. Takımın tecrübelisi ve yaşlısı olarak mutluyum, umarım kariyerimin sonlarına doğru bir kupa da alırız" dedi.



