Uilenberg: 'Hakemler, seyircisiz maçta daha iyi olur'

TÜRKİYE VE İTALYA MERAKI

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Hollanda basınından "voetbalprimeur. nl" sitesine konuştu.Almanya'da taraftarsız şekilde yeniden başlayan Bundesliga'yı değerlendiren Uilenberg, "Seyirci olmayınca oyuncular birbirlerine ve hakemlere daha fazla saygı gösteriyor. Futbolda etkin oynama süresi artıyor. Bundesliga'da etkin oynama süresi 55 dakikadan ilk maçlarda 59'a çıktı" yorumunda bulundu.Jaap Uilenberg, "Bundesliga'da ikinci haftada ise toplar ortalama 57 dakika oyunda kaldı. UEFA, liglerini oynatan ülkelere karşı çok olumlu. Şu ana kadar her şey yolunda gitti ama tabii ki daha yeni başladık. İtalya ve Türkiye gibi ülkelerde işlerin nasıl gideceğini merak ediyorum. Çünkü bu liglerde oyuncular genellikle hakemlere karşı Almanya'dan daha şiddetli tepki veriyor. Seyirci futbolun tadı ama hakemler için bu durum bir avantaj" diye konuştu