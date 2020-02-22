Uğurcan Çakır: "1 puan aldığımız için mutluyuz"

Uğurcan Çakır, son dakikada Sörloth'un attığı gol ile 2-2 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Uğurcan Çakır: '1 puan aldığımız için mutluyuz'
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22 Şubat 2020 22:17
Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede performansı ile parlayan Uğurcan Çakır maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, zorlu maç için; "Maçın sonuna kadar iyi mücadele ettik. Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, buradan 1 puan almak kötü değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti. Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.

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