Uğurcan Çakır: '1 puan aldığımız için mutluyuz'

Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelede performansı ile parlayan Uğurcan Çakır maç sonrası açıklamalarda bulundu.Uğurcan Çakır, zorlu maç için; "Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti. Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum." dedi.