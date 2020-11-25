UEFA'dan saygı duruşu kararı

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan saygı duruşu kararı
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25 Kasım 2020 21:23
Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle UEFA organizasyonlarında bu hafta oynanacak maçlarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. 

UEFA, kararın yanı sıra Başkan Aleksander Ceferin'in taziye mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı. 

Maradona'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Ceferin, "Dünya futbolunun en büyük ve ikonik figürlerinden biriydi. Dehası ve karizmasıyla harika bir futbolcuydu. İhtişam ve yeteneğiyle genç ve yaşlı taraftarları heyecanlandıran biri olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullandı. 

Ceferin'in bu haftaki maçlarda Maradona'nın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması talimatı verdiği kaydedildi. 



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