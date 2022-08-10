UEFA Süper Kupa Real Madrid'in

UEFA Süper Kupa mücadelesinde geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.



Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı ve 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı.



Karşılaşmada etkinliğini maçın başında eline alan Real Madrid, aradığı golü 37. dakikada buldu. Kullanılan korner vuruşunda Benzema topu penaltı noktasının önünde kafayla arka direğe indirdi. Casemiro'nun kafayla içeri çevirdiği topu Alaba ağlara gönderdi ve Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Alman ekibinin zaman zaman skoru eşitleme çabaları olsa da Real Madrid tecrübesini konuştururak ikinci golü bulmayı başardı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde Vinicius sol kanatta önündeki alanı iyi değerlendirdi. İçeri katederek topu içeri çevirdi. Penaltı noktasının gerisinde Benzema klasını konuşturarak tek vuruşla topu kaleci Trapp'i yanıltarak ağlara gönderdi.



Real Madrid böylelikle 8. UEFA Süper Kupa finalinde 5. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Teknik direktör Carlo Ancelotti ise toplamda 4. kez bu turnuvada mutlu sona ulaşmış oldu.



BENZEMA CRISTIANO RONALDO'YA YAKLAŞTI



Fransız yıldız Karim Benzema, UEFA Süper Kupa finalinde attığı golle kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu ünvanını elde etti.



Karim Benzema, Real Madrid kariyerindeki 324. golünü atarak 323 gol atan Raul'u geride bıraktı.



YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ İLK KEZ



Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulandı. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalıştı.





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