UEFA'dan Rus takımları için karar!

UEFA, 2022-2023 sezonunda Rus takımları için kararını açıkladı.



Yapılan açıklamada, Rus ekipleri için bir dizi yeni karar alındığı ve Rus takımlarının gelecek sezon hiçbir UEFA organizasyonunda yer almayacağı belirtildi.



UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından 28 Şubat 2022'de Rus takımlarını ikinci bir duyuruya kadar turnuvalarından men etmişti.



Öte yandan Rus ekiplerinin gelecek sezonki ihracı ile birlikte, Rusya'nın EURO 2028 ve EURO 2032'e ev sahipliği yapmak için yaptığı teklif de uygun bulunmadı.



TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK



UEFA'nın Rusya'nın Euro 2028 adaylığı için kararının ardından organizasyona aday iki ülke kaldı; Türkiye ve İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İrlanda Cumhuriyeti'nden oluşan Birleşik Krallık.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ