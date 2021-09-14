UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'ya Avrupa Konferans Ligi'nde maç verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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14 Eylül 2021 15:50
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Rennes (Fransa) ile Tottenham (İngiltere) arasında 16 Eylül Perşembe günü oynanacak G Grubu ilk hafta karşılaşmasını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Rennes kentindeki Roazhon Park'ta oynanacak ve TSİ 19.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Ali Saygın Ögel yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.


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