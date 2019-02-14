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UEFA Avrupa Ligi'nde VAR neden yok?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı çıkan penaltı kararının ardından tartışma başladı: İşte UEFA'ya göre Avrupa Ligi'nde VAR'ın yer almamasının nedeni...

Kaynak: Sporx.com
UEFA Avrupa Ligi'nde VAR neden yok?
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14 Şubat 2019 22:14
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Benfica arasında oynanan karşılaşmada Portekiz ekibi lehine çıkan penaltıda Marcao'nun topa eliyle değil omzuyla müdahale etmiş olmasının ardından tartışmalar ortaya çıktı.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kullanmaya başladığı VAR sistemini UEFA Avrupa Ligi'nde neden kullanmadığı konusunda kafalarda soru işaretleri de oluştu.

UEFA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "VAR'ı Avrupa sahnesinde kullanmak ve adaptasyonu sağlamak operasyonel, lojistic ve hakemlik anlamında bazı sorunlar yaratıyor. Bunları aşabilmek için verilecek her karar dikkatli incelemeler, gerekli çözümler ve kaynağı gerektiriyor. Bu zorluklar Şampiyonlar Ligi'nde aşıldı ancak UEFA Avrupa Ligi'nde statlardaki altyapı yetersizliği ile birlikte video hakemlik konusunda yeterli sayıda tecrübeli hakem bulunmaması nedeniyle VAR sadece finalde kullanılabilecek" ifadeleri kullanıldı.

GELECEK SEZON DA KULLANILMAYABİLİR

UEFA, Avrupa Ligi maçlarında VAR kullanımı için çalışmalarını sürdürürken, 2019-20'da hazırlıklar tamamlanamazsa, 2020-21 sezonunda sistemi tamamiyle devreye sokmayı planlıyor.

Bununla birlikte VAR, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff turundan itibaren kullanılacak.

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