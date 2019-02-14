UEFA Avrupa Ligi'nde VAR neden yok?

GELECEK SEZON DA KULLANILMAYABİLİR

'nde temsilcimizilearasında oynanan karşılaşmada Portekiz ekibi lehine çıkan penaltıda Marcao'nun topa eliyle değil omzuyla müdahale etmiş olmasının ardından tartışmalar ortaya çıktı.UEFA'nın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kullanmaya başladığı VAR sistemini UEFA Avrupa Ligi'nde neden kullanmadığı konusunda kafalarda soru işaretleri de oluştu.UEFA'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.UEFA, Avrupa Ligi maçlarında VAR kullanımı için çalışmalarını sürdürürken, 2019-20'da hazırlıklar tamamlanamazsa, 2020-21 sezonunda sistemi tamamiyle devreye sokmayı planlıyor.Bununla birlikte VAR, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff turundan itibaren kullanılacak.