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Udonis Haslem da bu sezondan sonra bırakıyor..

Udonis Haslem, sezon sonunda NBA'den emekli olmayı planladığını söyledi.

Udonis Haslem, sezon sonunda NBA'den emekli olmayı planladığını söyledi.

38 yaşındaki Haslem, "basketbol sahasında yapacak hiçbir şeyi kalmadığını" açıkladı ve şu şekilde konuştu:

"Ben de bu sezon sonu bitireceğim. Benim için basketbol sahasında yapacak başka bir şey kalmadı. Çocuklarım büyüyor, oğlum Toledo Üniversitesi'nde kolej futbolu oynuyor, 11 yaşındaki oğlum seyahat ederek beyzbol oynuyor ve her zaman şehir dışında olduğu için görmüyorum. Sekiz yaşındaki çocuğum da seyahat ederek basketbol oynuyor. Şu an uğraşmam gereken çok fazla başka şey var."

Kariyerinin başından beri Miami Heat forması giyen Haslem, üç şampiyonluk yüzüğüne ve 7.7 sayı ile 6.7 ribaundlık kariyer ortalamalarına sahip.


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