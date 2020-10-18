Tuttur.com ile maç önü: Real Betis - Real Sociedad

İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor.
Tuttur.com'da Real Betis - Real Sociedad maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Sociedad'ı konuk ettiği son iki La Liga maçını kazanan Real Betis, 2004'ten bu yana rakibini üst üste üç karşılaşmada mağlup edemiyor (5 maç).
- Real Betis'e rakip olduğu son dokuz La Liga maçının sadece ikisini kaybeden Real Sociedad (5G 2B), son dış saha karşılaşmasından mağlup ayrılmıştı (0-3).
- Bu sezon La Liga'da en fazla şut çeken iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Real Betis, 69 & Real Sociedad, 63).
- Real Betis forveti Antonio Sanabria'nın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Real Sociedad (5). Paraguaylı golcünün ligde yaptığı son hat-trick de yine Sociedad'a karşıydı (Ocak 2016'da Gijon formasıyla).
- Bu sezon La Liga'da en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu, Real Sociedad forması giyen Mikel Merino (44).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Betis: Dani Martin, Camarasa, Francis
Real Sociedad: Illaramendi, Sangalli, Marquelanz
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Joaquin, Canales, Fekir; Kiliseler
Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Silva, Zubimendi, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal
Tuttur.com'da Real Betis - Real Sociedad maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Sociedad'ı konuk ettiği son iki La Liga maçını kazanan Real Betis, 2004'ten bu yana rakibini üst üste üç karşılaşmada mağlup edemiyor (5 maç).
- Real Betis'e rakip olduğu son dokuz La Liga maçının sadece ikisini kaybeden Real Sociedad (5G 2B), son dış saha karşılaşmasından mağlup ayrılmıştı (0-3).
- Bu sezon La Liga'da en fazla şut çeken iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Real Betis, 69 & Real Sociedad, 63).
- Real Betis forveti Antonio Sanabria'nın La Liga kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Real Sociedad (5). Paraguaylı golcünün ligde yaptığı son hat-trick de yine Sociedad'a karşıydı (Ocak 2016'da Gijon formasıyla).
- Bu sezon La Liga'da en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu, Real Sociedad forması giyen Mikel Merino (44).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Betis: Dani Martin, Camarasa, Francis
Real Sociedad: Illaramendi, Sangalli, Marquelanz
MUHTEMEL 11'LER
Real Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Joaquin, Canales, Fekir; Kiliseler
Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Silva, Zubimendi, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal