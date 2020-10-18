Tuttur.com ile maç önü: Real Betis - Real Sociedad

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Real Betis ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor.- Real Sociedad'ı konuk ettiği son iki La Liga maçını kazanan Real Betis, 2004'ten bu yana rakibini üst üste üç karşılaşmada mağlup edemiyor (5 maç).- Bu sezon La Liga'da en fazla şut çeken iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor (Real Betis, 69 & Real Sociedad, 63).- Bu sezon La Liga'da en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu, Real Sociedad forması giyen Mikel Merino (44).Dani Martin, Camarasa, FrancisIllaramendi, Sangalli, MarquelanzBravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Joaquin, Canales, Fekir; KiliselerRemiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Silva, Zubimendi, Merino; Portu, Isak, Oyarzabal