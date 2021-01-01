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Turner: "Indianapolis'i çok seviyorum!"

Indiana Pacers pivotu Myles Turner, Pacers'da kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers pivotu Myles Turner, Pacers'da kalmak istediğini söyledi.

Turner, Pacers'ın hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirmesi ve Domantas Sabonis ile birbirini ne derece tamamlayabildiğine dair sorgulamalar devam etmesine rağmen, takımda kalmak istediğini açıkladı:

"Indianapolis'i çok seviyorum ve burası dışında olmak istediğim başka bir yer yok. Burası benim ikinci yuvam ve NBA'in en iyi taraftarları da burada. Takas dedikodularına gelince, ben cidden sadece basketbola bağlı kalmaya çalışıyorum. Sahada olabileceğimin en iyisi olmaya, takım arkadaşlarımı desteklemeye ve söylentilere kulak vermemeye uğraşıyorum.

Ve bu, tamamen farkında olduğum ve kendimi bu şekilde yönlendirdiğim bir iş. Becerilerime ve gelişimime güvendiğim için, bulunduğum her yerde başarılı olacağımı düşünüyorum. Nerede olursam olayım, orası bana daha güzel gelir."

25 yaşındaki oyuncunun kontratı, 2022-23 sezonu sonuna kadar sürüyor.


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