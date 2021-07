The Athletic'den Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans ve Charlotte Hornets, Indiana Pacers pivotu Myles Turner ile takas yapmakla ilgilendiklerini ifade ettiler.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, geçtiğimiz günlerde Pacers'ın birkaç takımla Turner üzerine görüşmeler yaptığını ve Golden State Warriors'ın ilgilenen takımlardan biri olduğunu bildirmişti.



Turner'ın Pacers ile sözleşmesinin bitmesine iki sezon kaldı.