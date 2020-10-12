'Türkiye, Rusya'dan kat kat daha güçlü'

Lokomotiv Moskova'nın eski Başkanı Ilya Gerkus, A Milli Takımımızın Rusya'dan çok daha güçlü bir takım olduğunu belirtti.Deneyimli yönetici, iki takımın oyuncularının seviyesini de kıyasladı.48 yaşındaki Gerkus açıklamasında; "" dedi.