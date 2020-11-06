Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri, bugün belli oldu. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmadığı kura çekimi yapıldı



Tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak 4. turda, 3. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, G.Birliği, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer aldı



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu



Karşılaşmalar, seri başı olan 26 takımın sahasında oynanacak.



İŞTE EŞLEŞMELER



Adana Demirspor - Afjet Afyonspor

Erzurumspor - Ankara Demirspor

Rizespor - Uşakspor

İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu

Göztepe - Kırklarelispor

Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği

Gaziantep FK - Serik Belediyespor

Ankaraspor - Muğlaspor

Tuzlaspor - Sultanbeyli

Konyaspor - Manisa FK

Kasımpaşa - 24Erzincanspor

Altınordu - Çorum

Adanaspor - Sakaryaspor

Beypiliç Boluspor - Kahramanmaraşspor

Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

Yukatel Denizlispor - Turgutluspor

Atakaş Hatayspor - Karacabey

Giresunspor - Niğde Anadolu

Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor

Antalyaspor - Pendikspor

Eskişehirspor - Kastamonuspor

Gençlerbirliği - Kırşehirspor

Yeni Malatyaspor -Etimesgut

Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor



